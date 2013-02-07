Разработка сайта для консалтинговой компании

Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении.

Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ целевое продвижение.

Данные этапы могут быть выполнены целиком одним лицом, так и командой\группой лиц.

Уточнение: Шаблонные сайты нам не подойдут! Можно даже не предлагать!

Период сбора заявок\отзывов:

07/02/13 – 21/02/13 (включительно);

Период отбора присланных заявок: 25/02/13 – 01/03/2013.

Начало работ по проекту: ориентировочно с 04/03/2013.

Срок выполнения: обсуждаемо.