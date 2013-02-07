Ищу команду web-разработчиков

Добрый день!

Ищу команду веб-разработчиков для сотрудничества на постоянной основе, для выполнения следующих задач: вёрстка, программирование, наполнение, размещение сайта на площадке.

То есть, по сути, для выполнения всех задач по созданию сайта, но без дизайна.

Желательно, в лице сработанного коллектива, но рассмотрю и узких специалистов.

Обязательные требования:

– Phyton / Django, желательно CMS Mezzanine или Oscar;

– большой опыт в создании сайтов, включая информационные порталы, сайты-визитки, интернет-магазины;

– наличие юр. лица;

– открытость, честность и коммуникабельность.

Со своей стороны обещаю честное, открытое и позитивное сотрудничество на взаимовыгодной основе, интересные проекты в ваше портфолио.

Для оценки ваших бюджетов, прошу дать предложение с примерной стоимостью и сроками по разработке типового сайта-визитки и простейшего интернет-магазина.

Спасибо!