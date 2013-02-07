Ищу команду web-разработчиков

Добрый вечер! Необходимо разработать дизайн временного сайта- заглушки. Контент есть. Транспортная тема. Разместить на хостинге. Жду предложений. Возможна дополнительно ежемесячная тех. поддержка полноценного сайта (администрирование). Всем спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу команду веб-разработчиков для сотрудничества на постоянной основе, для выполнения следующих задач: вёрстка, программирование, наполнение, размещение сайта на площадке.
То есть, по сути, для выполнения всех задач по созданию сайта, но без дизайна.
Желательно, в лице сработанного коллектива, но рассмотрю и узких специалистов.
Обязательные требования:
– Phyton / Django, желательно CMS Mezzanine или Oscar;
– большой опыт в создании сайтов, включая информационные порталы, сайты-визитки, интернет-магазины;
– наличие юр. лица;
– открытость, честность и коммуникабельность.
Со своей стороны обещаю честное, открытое и позитивное сотрудничество на взаимовыгодной основе, интересные проекты в ваше портфолио.
Для оценки ваших бюджетов, прошу дать предложение с примерной стоимостью и сроками по разработке типового сайта-визитки и простейшего интернет-магазина.
Спасибо!
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