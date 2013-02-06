Одностраничный сайт landing page

Добрый день! Ищу команду веб-разработчиков для сотрудничества на постоянной основе, для выполнения следующих задач: вёрстка, программирование, наполнение, размещение сайта на площадке. То есть, по сути, для выполнения всех задач по созданию сайта, но без дизайна. Желательно, в ...