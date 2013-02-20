Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужно создать новый сайт (сайт визитка), похожий на эти действующие сайты:
С текстом и разделами на сайте определились (с дизайном нет). На сайте будут следующие разделы(их меньше чем у действующих сайтов):
1. Главная
2. Выездная диагностика автомобиля перед покупкой
3. Подбор автомобиля на заказ
4. Помощь в продаже автомобиля
5. Стоимость услуг
6. Контакты
Сайт будет содержать в себе только информационный характер . На сайте не будут, прикрепляется никакие платежные системы и программы по переписки с клиентами.
Надо сделать так чтобы в дальнейшем без проблем мы смогли добавлять дополнительные разделы по услугам и т.д. Поэтому нужен человек, который сможет предоставлять техническую поддержку по сайту в дальнейшем (конечно это уже другая стоимость услуг, будет, зависеть от объема работы).
Также после окончания сайта, надо будет сделать ссылку между двумя сайтами с помощью баннеров (баннеры предоставлю).
Обязательно напишите, пожалуйста, стоимость Ваших услуг и срок исполнения.
Спасибо
Сырым
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