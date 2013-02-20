Новый сайт

Сайты «под ключ»Завершен40 заявок314 просмотров
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Всем привет!

Нужно создать новый сайт (сайт визитка), похожий на эти действующие сайты:

http://auto-proverka.ru/

http://piterautoexpert.ru/

С текстом и разделами на сайте определились (с дизайном нет). На сайте будут следующие разделы(их меньше чем у действующих сайтов):

1. Главная

2. Выездная диагностика автомобиля перед покупкой

3. Подбор автомобиля на заказ

4. Помощь в продаже автомобиля

5. Стоимость услуг

6. Контакты

Сайт будет содержать в себе только информационный характер . На сайте не будут, прикрепляется никакие платежные системы и программы по переписки с клиентами.

Надо сделать так чтобы в дальнейшем без проблем мы смогли добавлять дополнительные разделы по услугам и т.д. Поэтому нужен человек, который сможет предоставлять техническую поддержку по сайту в дальнейшем (конечно это уже другая стоимость услуг, будет, зависеть от объема работы).

Также после окончания сайта, надо будет сделать ссылку между двумя сайтами с помощью баннеров (баннеры предоставлю).

Обязательно напишите, пожалуйста, стоимость Ваших услуг и срок исполнения.

Спасибо

Сырым

11 лет назад
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$100
7 дней
Мне очень очень понравилось работать с Артуром! Выполнил работу очень качественно и в срок. В начальном этапе предложил много вариантов для дизайна сайта, мне даже было сложно выбрать, так как все они были потрясающие. Также во время работы над сайтам предложил очень интересные идеи которые помогли сделать мой сайт очень удобным и привлекательным чем у остальных уже действующих сайтов в области авто услуги. Артур, всегда на связи, разговаривали через скайп, благодаря этому у меня не уходило много времени на переписку. В общений очень вежливый, а самое главное он сумел услышать все мои пожелания. В дальнейшем буду работать только с ним.
Могу ответить только таким же положительным отзывом. С Сырымом работалось легко и приятно, всегда на связи, четко ставит задачи. Оплата своевременная, условия договоренностей соблюдает неукоснительно.
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