Всем привет!

Нужно создать новый сайт (сайт визитка), похожий на эти действующие сайты:

http://auto-proverka.ru/

http://piterautoexpert.ru/

С текстом и разделами на сайте определились (с дизайном нет). На сайте будут следующие разделы(их меньше чем у действующих сайтов):

1. Главная

2. Выездная диагностика автомобиля перед покупкой

3. Подбор автомобиля на заказ

4. Помощь в продаже автомобиля

5. Стоимость услуг

6. Контакты

Сайт будет содержать в себе только информационный характер . На сайте не будут, прикрепляется никакие платежные системы и программы по переписки с клиентами.

Надо сделать так чтобы в дальнейшем без проблем мы смогли добавлять дополнительные разделы по услугам и т.д. Поэтому нужен человек, который сможет предоставлять техническую поддержку по сайту в дальнейшем (конечно это уже другая стоимость услуг, будет, зависеть от объема работы).

Также после окончания сайта, надо будет сделать ссылку между двумя сайтами с помощью баннеров (баннеры предоставлю).

Обязательно напишите, пожалуйста, стоимость Ваших услуг и срок исполнения.

Спасибо

Сырым