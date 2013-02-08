Необходимо создать крутой промосайт

Необходимо создать крутой промо сайт по предоставлению услуг для приведения в идеальную форму автомобилей.

Навороченый, технологичный, с инфографикой, увеличивающимися частями, всплывающими подсказками, и некоторыми элементами квеста (игры). вывереный со стороны юзибилити, маркетинга, продаж

Думаю на html5

Указывайте цены и сроки, исходя из максимальных запросов.

Скорее всего такого как я хочу или нет или очень мало, я не встречал. Как такового ТЗ еще нет, поэтому рассчитывайте из позиции очень хорошего промо сайта, Сделавшие 1 такой сайт смогут получить реальный шанс на создание еще 3 подобных сайтов/

Как я понимаю CMS не требуеться