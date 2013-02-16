Создание нового сайта на основе шаблона WordPress

Шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/25222.html

Сайт - http://fotofloristic.com/

Не очень внятно представляю что именно нужно сделать (кроме перевода сайта на русский), но нужно переделать данный шаблон для моих нужд. Дизайн сайта глобально переделывать не нужно. Предполагается сайт-визитка в виде блога для фотографа, ничего продавать сайт не будет, основное наполнение будет - фото и текст.

В предложениях пишите пожалуйста за сколько Вы готовы сделать эту работу, спасибо.:)