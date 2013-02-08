Разработка сайта на Битриксе

Требуется разработать сайт, позволяющий пользователям заводить неограниченное количество богов, добавлять свои материалы. На сайте так же реализуется возможность комментировать все материалы и оценивать. Рейтинг материалов. Необходима установка настраиваемых фильтров, подключение платежной системы.

Выбрали Битрикс Стандарт. Но возможны и другие варианты после обсуждения ТЗ. Краткое ТЗ в приложении.

Ждем ваши предложения с указанием:

1. Сами делаете или являетесь посредником

2. Срок проекта (можно примерно)

3. Стоимость проекта (можно примерно)

4. Запущенные вами и работающие сайты