Промосайт юридических услуг

Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...
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Нужен промо-сайт (1 страница), тематика: юридические услуги.
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