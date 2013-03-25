Создание сайта на шаблоне WordPress или Joomla

Все отлично. Все задания Альфреда интересны и не ограничены в какие-то рамки, разве что только во времени. С ним легко работать, также всегда своевременно оплачивает работу, что не мало важно в нынешнее время. Желаю успешного развития бизнеса и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.