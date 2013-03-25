Создание сайта на шаблоне WordPress или Joomla

$250
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок235 просмотров
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Создание сайта с нуля на шаблоне WordPress или Joomla с дизайном и версткой.

3 основных раздела каждый поделен на 4 категории.

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WordPressJoomla
11 лет назад
Messere
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$250
14 дней
Работа выполнена безупречно. Все пожелания учтены. Профессионал и очень ответственный человек. Рекомендую
Все отлично. Все задания Альфреда интересны и не ограничены в какие-то рамки, разве что только во времени. С ним легко работать, также всегда своевременно оплачивает работу, что не мало важно в нынешнее время. Желаю успешного развития бизнеса и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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