Сайт для детского садика

Создание сайта с нуля на шаблоне WordPress или Joomla с дизайном и версткой. 3 основных раздела каждый поделен на 4 категории. Создать поиск по категориям, возможность поднимать объявления автоматически по факту оплаты ...
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