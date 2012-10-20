Здравствуйте,интересует стоимость продвижения в Яндексе для крупной компании. К ответам прикрепляйте бриф и ссылки на портфолио.
- Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы тема экскурсии в Израиле. Обязательные элементы на странице: Бахайские сады, мертвое море, Иерусалим, Крещение в реке Иордан, Назарет,Вифлеем, Кесария, минивен с туристами, счастливая пара(семья) . Все это нужно увязать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте,необходимо сделать перевод шаблона от templatemonster http://www.templatemonster.com/ru/search/page1.html?keyword=40723&type=VirtueMart+TemplatesСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать разделение материала компонента K2 на Joomla на вкладки с помощью синтаксиса в самом контенте Пример: {tab1} текст текст текст {tab2} text text text {tab3} text text text {/tabs} Вкладки должны выглядеть и работать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать разделение материала компонента K2 на Joomla на вкладки с помощью синтаксиса в самом контенте Пример: {tab1} текст текст текст {tab2} text text text {tab3} text text text {/tabs} Вкладки должны выглядеть и работать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте,нужен сайт для детского сада в котором будет реализована система добавления материалов, новостей,фотографий ,и видеороликов.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходима настройка или полная переделка шаблона и модулей на joomla из этогоeasyisrael.ru должно получиться вот это buduar.info/, по функционалу. Автоматизировать обновление главной страницы по средством встроенных модулей 1) Настраиваемый блок с возможностью добавления материалов ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать шаблон для сайта на основе кмс джумла такого характера http://buduar.info/ для сайта туристической тематики дополнительное Т.З в личкуСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, прилагаю вам изображение схематическое строение главной страницы,с пояснением функционала 1) Настраиваемый блок с возможностью добавления материалов из категорий компонента К2 2)Вывод 8ми новостей с возможностью выбирать материал из разных категорий компонента к2 или авто обновление в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно найти и удалить вредоносный код,ругается яндекс,один из фрилансеров взял т.з и не выполнил,исчез после предоплаты,через неделю после исчезновения яндекс начал писать сообщения о том что сайт содержит вредоносный код. Вот такая историяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна настройка сайта на движке joomla, проверка и устронение ошибок,хостер жалуется на большое количество запросовВеб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно сверстать HTML страницу подписки с красивым backgraund туристической тематики и вставкой формы подписки от smartresponder. Я извиняюсь,наверное я не правильно изложила т.з у меня нет шаблона,т.е мне все это нужно с ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать скрипт-компонент для регистрации тур фирм и добавления ими своего контента,с помощью личного кабинета. Скрипт должен включать в себя следующие следующие возможности Для тур оператора или тур фирмы: Регистрация фирмы с подтверждением на маил Добавление тура,экскурсии,услуг,фотографий и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
есть компонент для Joomla RSform http://demo.rsjoomla.com/ задача сверстать с помощью внутреннего css красивые формы на основе имеющихся для сайта тур агенстваHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад