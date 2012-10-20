spellhack

Ольга Лоза spellhack

 
38 летИзраиль/Тель-Авив
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн продающей страницы

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать дизайн посадочной страницы тема экскурсии в Израиле. Обязательные элементы на странице: Бахайские сады, мертвое море, Иерусалим, Крещение в реке Иордан, Назарет,Вифлеем, Кесария, минивен с туристами, счастливая пара(семья) . Все это нужно увязать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вкладки для контента

    Необходимо реализовать разделение материала компонента K2 на Joomla на вкладки с помощью синтаксиса в самом контенте Пример: {tab1} текст текст текст {tab2} text text text {tab3} text text text {/tabs} Вкладки должны выглядеть и работать ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вкладки для контента

    Необходимо реализовать разделение материала компонента K2 на Joomla на вкладки с помощью синтаксиса в самом контенте Пример: {tab1} текст текст текст {tab2} text text text {tab3} text text text {/tabs} Вкладки должны выглядеть и работать ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт для детского садика

    $250

    Здравствуйте,нужен сайт для детского сада в котором будет реализована система добавления материалов, новостей,фотографий ,и видеороликов.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка или полная переделка шаблона и модулей

    Здравствуйте, необходима настройка или полная переделка шаблона и модулей на joomla из этогоeasyisrael.ru должно получиться вот это buduar.info/, по функционалу. Автоматизировать обновление главной страницы по средством встроенных модулей 1) Настраиваемый блок с возможностью добавления материалов ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона сайта

    $500

    Здравствуйте, прилагаю вам изображение схематическое строение главной страницы,с пояснением функционала 1) Настраиваемый блок с возможностью добавления материалов из категорий компонента К2 2)Вывод 8ми новостей с возможностью выбирать материал из разных категорий компонента к2 или авто обновление в ...

    Верстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вирус на сайте

    Нужно найти и удалить вредоносный код,ругается яндекс,один из фрилансеров взял т.з и не выполнил,исчез после предоплаты,через неделю после исчезновения яндекс начал писать сообщения о том что сайт содержит вредоносный код. Вот такая история

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Html-страница

    Нужно сверстать HTML страницу подписки с красивым backgraund туристической тематики и вставкой формы подписки от smartresponder. Я извиняюсь,наверное я не правильно изложила т.з у меня нет шаблона,т.е мне все это нужно с ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт добавления тур. услуг

    Нужно разработать скрипт-компонент для регистрации тур фирм и добавления ими своего контента,с помощью личного кабинета. Скрипт должен включать в себя следующие следующие возможности Для тур оператора или тур фирмы: Регистрация фирмы с подтверждением на маил Добавление тура,экскурсии,услуг,фотографий и ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • RSFORM

    есть компонент для Joomla RSform http://demo.rsjoomla.com/ задача сверстать с помощью внутреннего css красивые формы на основе имеющихся для сайта тур агенства

    CSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
slastena2107
Анастасия 
34 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн продающей страницы
Хороший заказчик, оплата вовремя, приветствуется дизайнерское мышление, осталась довольна сотрудничеством.
Отличный фрилансер,рекомендую!
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$400
10 баллов
11 лет назад
Верстка шаблона сайта
Ольга не просто хороший заказчик, но и хороший человек, относящийся с пониманием к возникшим проблемам. Спасибо за терпение и понимание.
Сергей мастер своего дела,сделал все не смотря на нечеткое т.з,понял,что от него требуется и несколько раз делал доработки и исправления не обговоренные в т.з . Немного потянул со сроками,но это ничего по сравнению с конечным результатом. Спасибо.
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slasher71
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
RSFORM
Хорошо поработали, четкие задачи и уточнения, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Все сделано быстро и качественно спасибо большое.
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