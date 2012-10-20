Сергей мастер своего дела,сделал все не смотря на нечеткое т.з,понял,что от него требуется и несколько раз делал доработки и исправления не обговоренные в т.з . Немного потянул со сроками,но это ничего по сравнению с конечным результатом. Спасибо.