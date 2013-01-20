Не просто хорошая верстка
Вы получите от меня именно то, чего вы ожидаете - пуленепробиваемую верстку сайта. Можете положиться на меня во всем, что связано с HTML и CSS.
Что меня отличает:
- При работе я помню о многих важных факторах, например, о скорости загрузки и работы сайта, о том, что на него будут заходить с мобильных устройств, об индексируемости верстки поисковиками и т.д.
- Стараюсь с умом использовать семантику HTML5. Там, где надо, использую DIV-ы. Также, если позволяют браузерные требования, по максимуму использую новые возможности CSS3.
- В последнее время я активно использую адаптивную/отзывчивую технологию верстки для мобильных устройств.
- Имею неплохой опыт верстки лендингов.
- Я имею неплохие знания относительно всех аспектов создания сайта: front- и back-end, дизайн, SEO.
Все эти знания влияют на верстку.
- Для меня важно не только сдать вам верстку, но и постараться сделать её качественно.
- Верстку под CMS.
- Верстку почтовых рассылок.
- Не использую Twitter Bootstrap.
А вот список того, что я не делаю:
С наилучшими пожеланиями, Илья.
Действие аккаунта приостановлено!
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