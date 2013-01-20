slasher71

Илья Шубин slasher71

 
30 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Не просто хорошая верстка

Вы получите от меня именно то, чего вы ожидаете - пуленепробиваемую верстку сайта. Можете положиться на меня во всем, что связано с HTML и CSS.

Что меня отличает:

  • При работе я помню о многих важных факторах, например, о скорости загрузки и работы сайта, о том, что на него будут заходить с мобильных устройств, об индексируемости верстки поисковиками и т.д.
  • Стараюсь с умом использовать семантику HTML5. Там, где надо, использую DIV-ы. Также, если позволяют браузерные требования, по максимуму использую новые возможности CSS3.
  • В последнее время я активно использую адаптивную/отзывчивую технологию верстки для мобильных устройств.
  • Имею неплохой опыт верстки лендингов.
  • Я имею неплохие знания относительно всех аспектов создания сайта: front- и back-end, дизайн, SEO.

    Все эти знания влияют на верстку.

  • Для меня важно не только сдать вам верстку, но и постараться сделать её качественно.

    • А вот список того, что я не делаю:

    • Верстку под CMS.
    • Верстку почтовых рассылок.
    • Не использую Twitter Bootstrap.
    Более подробно я расписал на сайте.

    С наилучшими пожеланиями, Илья.

Верстка сайтаHTMLCSSBootstrapВерстка лендинга
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Отзывы заказчиков
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Проста верстка проекта
Илья вновь показал себя с лучшей стороны. Качественная профессиональная работа, все точно в срок. Мелкие правки были внесены мгновенно. Семантика и чистота кода соблюдены. Очень нравится работать.
Всегда здорово работать с приятным в общении и порядочным заказчиком. Второй проект - и вновь только положительные эмоции!
Ответный отзыв
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы
Илья отлично справился со своей задачей, работа сделана профессионально, быстро и в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Работа с Ольгой прошла на ура! Четко поставленная задача, ответы на уточняющие вопросы и конечно же своевременная оплата. Что еще нужно фрилансеру? :) Рекомендую.
Ответный отзыв
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Верстка горизонтального меню
Очень качественная работа выполненная в срок. Рекомендую сотрудничество с данным специалистом.
kondrakov85
39 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка одностраничника
Отличный исполнитель. Работа сделана качественно и в срок. Никаких замечаний. Продолжаем сотрудничество
Данил - отличный заказчик! Всё на высшем уровне: понятные объяснения, частый онлайн, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
$17
10 баллов
11 лет назад
Нужно сверстать 1 стрницу из PSD
Выполнил все качественно и в срок. Был постоянно на связи. Довал советы. Исправлял мои ошибки. Работой сильно доволен. Сайт работает во всех браузерах.