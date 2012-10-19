RSFORM

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок193 просмотра

есть компонент для Joomla RSform http://demo.rsjoomla.com/ задача сверстать с помощью внутреннего css красивые формы на основе имеющихся для сайта тур агенства

CSSJoomla
13 лет назад
spellhack
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slasher71
Илья 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Все сделано быстро и качественно спасибо большое.
Хорошо поработали, четкие задачи и уточнения, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

slasher71
Илья 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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