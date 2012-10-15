Сверстать меню

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок266 просмотров

Макет: tolkachev.biz/10/131.psd

Выпадающее меню при наведении.

Только Css (!)

Резина по длине.

Меню должно быть сверстано так, чтобы удачно вставлялось здесь:

http://www.fregat-m.ru/proflist-profnastil/

внизу.

Оно там уже есть, сверстано горе верстальщиком, можете использовать его код!

нужен ваш скайп и цена

CSS
13 лет назад
Nitro7
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

semdimm
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Сильный и опытный верстальщик! Рекомендую господа, с человеком приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

semdimm
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
13 лет назад

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