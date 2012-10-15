Сайт некорректно отображается в IE8. joomla 1.5

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Завершен3 заявки167 просмотров

Всем привет.

нужна помощь!

есть сайт на joomla 1.5

он некорректно отображается в internet explorer 8

не работает выпадающее меню и косяк с цветом.

нужно исправить

сайт сейчас доступен по адресу http://it36rus.myjino.ru

Joomla
13 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

datorn
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень компетентный человек. я доволен.
Вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата последовала незамедлительно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

datorn
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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