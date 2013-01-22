Шаблон html + css надо установить на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок213 просмотров

Есть государственный сайт (работающий) на него надо установить новый шаблон и сделать незначительные изменения в расположении баннеров.

Шаблон http://www.freecsstemplates.org/preview/boldness/

Скачать его можно здесь http://www.freecsstemplates.org/download/zip/boldness/

Сроки выполнения и стоимость?

CSSHTML
13 лет назад
skiba_va
Виталий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$10
2 дня
Работой доволен, человек ответственный и исполнительный. из-за задержек администратора организации пока что проект не закончили, не по вине исполнителя.
Было приятно сотрудничать с Виталием. Четкое ТЗ, оплата в срок, всегда онлайн и готов ответить на вопросы.

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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