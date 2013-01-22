Шаблон html + css надо установить на сайт

Есть государственный сайт (работающий) на него надо установить новый шаблон и сделать незначительные изменения в расположении баннеров.

Шаблон http://www.freecsstemplates.org/preview/boldness/

Скачать его можно здесь http://www.freecsstemplates.org/download/zip/boldness/

Сроки выполнения и стоимость?