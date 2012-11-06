Добрый день, коллеги. Нужно отверстать несколько несложных макетов внутренних страниц. Есть существующий сайт, где верстка уже готова и сайт работает. Мы нарисовали 4 внутренние страницы + изменили немного главную. ...
4 страницы, drupal
Необходимо светрстать 4 страницы.
Меню статичное.
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