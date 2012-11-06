4 страницы, drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки133 просмотра

Необходимо светрстать 4 страницы.

Меню статичное.

Drupal
13 лет назад
coodix
Илья 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$55
4 дня
Работа выполнена на отлично. Учтены дополнительные пожелания по верстке для drupal.
Уже не первый раз сотрудничаем с Ильей. Эмоции только положительные.

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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