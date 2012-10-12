Верстка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок171 просмотр

Нужно выполнить валидную верстку для сайта. Три страницы, верстка не сложная. на HTML4.

Страницы для верстки во вложении. Так все три страницы в .psd формате не загрузились, был привешен максимальный размер, который позволяет загрузить система weblancer.net, прикрепил один файл в psd формате, два других в jpg, для ознакомления с дизайном. После выбора успешного кандидата, будет выслана остальная часть страниц в psd формате.

HTML
13 лет назад
ps2009
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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