Верстка сайта

Нужно выполнить валидную верстку для сайта. Три страницы, верстка не сложная. на HTML4.

Страницы для верстки во вложении. Так все три страницы в .psd формате не загрузились, был привешен максимальный размер, который позволяет загрузить система weblancer.net, прикрепил один файл в psd формате, два других в jpg, для ознакомления с дизайном. После выбора успешного кандидата, будет выслана остальная часть страниц в psd формате.