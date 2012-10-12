Доработать шаблон на instantcms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки112 просмотров

Нужно доработать шаблон на InstantCMS. Необходимо устранение косяков в основном шаблоне(сменить иконки, выдернув их из psd макета, подредактировать сетку, сделать нормальный переход фона и др.), небольшое программное изменение модулей FAQ, универсальный каталог под нужды сайта, разместить все необходимые модули на страницы.

Текущий вид шаблона: http://www.forex.42kolesa.ru/

Подробности и описание всех косяков предоставлю по факту. Сроки до 2 недель.

13 лет назад
StAsus33
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $30

    Здравствуйте! Есть готовая верстка, нужно: 1. подключить и настроить скрипт полосы прокрутки, или изменить существующий 2. подключить и настроить скрипт вертикального слайдера 3. + еще мелкие правки

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать шаблоны под Satus

    Переделать шаблоны под cms Satus: отрезать лишнее, привести в нормальный внешний вид, вставить метки - %HOME% и другие. Главное, чтобы все плюшки работали: меню, вывод анонсов и все остальные. 15 штук, может больше, указывайте стоимость. ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочная верстка 3 страниц

    $70

    Нужно сверстать 3 страницы срочно! К утру Подробнее при переписке, при успешном выполнении проекта - дальнейшее сотрудничество

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется верстальщик, а также PHP-программист

    Требуются html/css верстальщик и php программист Основные обязанности верстальщика: Кроссбраузерный и валидный код ie7+ Так же хорошо было бы если бы верстальщик умел натягивать верстку на такие cms как wordpress, dle, ...

    AJAXCodeIgniterCSSDLEHTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка дизайна на OpenCart

    $50

    Здравствуйте верстальщики! Есть готовый дизайн и шаблон на его. Нужно просто напросто его реализовать, т.е. вам не нужно заново прописывать, расположение компонентов, уже все готово ваша задача "перекрасить": поменять цвета, картинки. ...

    Opencart
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и установка на хост простенького сайта

    Нужно сверстать и поставить на хост простенький сайт, хостинг на ваш выбор не дорогой и надежный. Макет в псд формате имееться. Все подробности исполнителю. Заявки без портфолио не рассматриваються, мегацены тоже пролетают. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка 10-страничного интернет-магазина

    $60

    Верстка интернет-магазина техники 10 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie7+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 24 октября. Цена за все страницы. 10 шт. в приложении влезли не все, 4 страницы для примера.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад