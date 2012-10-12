Нужно доработать шаблон на InstantCMS. Необходимо устранение косяков в основном шаблоне(сменить иконки, выдернув их из psd макета, подредактировать сетку, сделать нормальный переход фона и др.), небольшое программное изменение модулей FAQ, универсальный каталог под нужды сайта, разместить все необходимые модули на страницы.

Текущий вид шаблона: http://www.forex.42kolesa.ru/

Подробности и описание всех косяков предоставлю по факту. Сроки до 2 недель.