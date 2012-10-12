Верстка сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки225 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовая верстка, нужно:

1. подключить и настроить скрипт полосы прокрутки, или изменить существующий

2. подключить и настроить скрипт вертикального слайдера

3. + еще мелкие правки

13 лет назад
perfectum
Илья 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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