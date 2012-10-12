Переделать шаблоны под Satus

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка119 просмотров

Переделать шаблоны под cms Satus: отрезать лишнее, привести в нормальный внешний вид, вставить метки - %HOME% и другие. Главное, чтобы все плюшки работали: меню, вывод анонсов и все остальные. 15 штук, может больше, указывайте стоимость.

Кодировка windows-1251.

13 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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