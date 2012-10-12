Необходимо сверстать страницу по дизайну (прилагается) и вставить ее в шаблон юми.
Переделать шаблоны под Satus
Переделать шаблоны под cms Satus: отрезать лишнее, привести в нормальный внешний вид, вставить метки - %HOME% и другие. Главное, чтобы все плюшки работали: меню, вывод анонсов и все остальные. 15 штук, может больше, указывайте стоимость.
Кодировка windows-1251.
Заявки фрилансеров
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