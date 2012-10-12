Переделать шаблоны под Satus

Здравствуйте верстальщики! Есть готовый дизайн и шаблон на его. Нужно просто напросто его реализовать, т.е. вам не нужно заново прописывать, расположение компонентов, уже все готово ваша задача "перекрасить": поменять цвета, картинки. ...