Верстка дизайна на OpenCart

Здравствуйте верстальщики!

Есть готовый дизайн и шаблон на его.

Нужно просто напросто его реализовать, т.е. вам не нужно заново прописывать, расположение компонентов, уже все готово ваша задача "перекрасить": поменять цвета, картинки.

Скок 1-2 дня.

Бюджет возможно увеличить при необходимости доп работ.

Примечание: если Вы специалист по OpenCart и знаете его как свои 5 пальцев, возможно сотрудничество по другим более интересным проектам.