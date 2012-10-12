Верстка с использованием Twitter BootStrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки167 просмотров

Необходимо сверстать две страницы. Цена договорная.

Примерные шаблоны прикладываю (это прототипы, оригинал на psd).

ВАЖНО:

1. Чтобы корректно отражался для телефонов и смартфонов. Блоки с текстом рецептов в ряд, а не в ширину

2. Чтобы корректно отражался для планшетников

3. Чтобы корректно отражался для сайтов на широком мониторе

Важна аккуратность, логичность исполнителя.

Bootstrap
13 лет назад
nodirmcsd
Нодир 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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