Верстка с использованием Twitter BootStrap

Необходимо сверстать две страницы. Цена договорная.

Примерные шаблоны прикладываю (это прототипы, оригинал на psd).

ВАЖНО:

1. Чтобы корректно отражался для телефонов и смартфонов. Блоки с текстом рецептов в ряд, а не в ширину

2. Чтобы корректно отражался для планшетников

3. Чтобы корректно отражался для сайтов на широком мониторе

Важна аккуратность, логичность исполнителя.