Cайт на ModX

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Завершен5 заявок170 просмотров

Одеть верстку и сделать форму отправки запроса с файлом и кэпчей гугла.

Если цена устроит, то понадобится СЕО консультация по коду верстки и изменение кода.

MODX
13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

elektrolove
Олег 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$13
1 день
Справился быстро как будто сам писал код плагина и сниппетов модх - видимо работает хорошо и давно с этой ЦМС. Рекомендую: всегда на связи и отчеты понятные.
четкий подход к вопросам

Заявки фрилансеров

elektrolove
Олег 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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