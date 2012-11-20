Сверстать небольшой блок (фото)

Нужно сверстать блок как на фото, размеры как там (228х180). Основное это картинка на которой снизу расположен полупрозрачный черный фон, который может растягиваться вверх если ссылка не убирается в одну строчку, сейчас в фотошопе это черный фон прозрачностью 59%. Сама картинка должна быть тоже ссылкой. То что вниз идет статично, размеры практически любые, я потом сам подправлю.

Блок один, для примера просто два указал на картинке.

Дивы или таблицы - без разницы, главное чтобы работало в основных браузерах и при пустом DOCTYPE

И чем дешевле тем лучше))