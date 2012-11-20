Сверстать небольшой блок (фото)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка149 просмотров

Нужно сверстать блок как на фото, размеры как там (228х180). Основное это картинка на которой снизу расположен полупрозрачный черный фон, который может растягиваться вверх если ссылка не убирается в одну строчку, сейчас в фотошопе это черный фон прозрачностью 59%. Сама картинка должна быть тоже ссылкой. То что вниз идет статично, размеры практически любые, я потом сам подправлю.

Блок один, для примера просто два указал на картинке.

Дивы или таблицы - без разницы, главное чтобы работало в основных браузерах и при пустом DOCTYPE

И чем дешевле тем лучше))

13 лет назад
swenter
40 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hardstyler
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$3
1 день
Работой доволен, сверстано было на отлично как надо, все работает
Четкое задание, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

hardstyler
Олег 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов
13 лет назад

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