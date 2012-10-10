Всем привет, есть дизайн интернет магазина. Главная, категория. товар, корзина + несколько простых типовых страниц. Дизайн резиновый, из наворотов слайдер и выпадающее меню, но лучше делать на хтмл5. Сроки 2 дня. Пишите примерную цену, ...
Разработка и верстка сайта на DLE
Есть дизайн. Нужно установить DLE на хостинг, сверстать под него шаблон, настроить модули. Нужно сделать качественно и с любовью. Шаблон должен быть настроен для 4-5 страниц, но только так что бы это соответствовало дизайну.
Дизайн высылаю по запросу.
Предоплата только аккаунтам с отзывами.
Жду Ваших предложений, бюджет обсуждаем.
Заявки фрилансеров
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