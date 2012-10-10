Разработка и верстка сайта на DLE

Есть дизайн. Нужно установить DLE на хостинг, сверстать под него шаблон, настроить модули. Нужно сделать качественно и с любовью. Шаблон должен быть настроен для 4-5 страниц, но только так что бы это соответствовало дизайну.

Дизайн высылаю по запросу.

Предоплата только аккаунтам с отзывами.

Жду Ваших предложений, бюджет обсуждаем.