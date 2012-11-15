Необходимо сверстать слайдер для сайта на jquery.

Пример: https://www.dropbox.com/s/wa5r7919ize88hs/kanc.jpg ( сверху по центру)

Макет слайдера есть в PSD.

Необходимо чтобы в слайдах была возможность редактировать текст на слайдах и фотографии (не делать каждый слайд одной большой картинкой!).

И ещё одно требование к слайдеру: js файл слайдера не должен быть огромным более 50кб.