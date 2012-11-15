Сверстать слайдер для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок201 просмотр

Необходимо сверстать слайдер для сайта на jquery.

Пример: https://www.dropbox.com/s/wa5r7919ize88hs/kanc.jpg ( сверху по центру)

Макет слайдера есть в PSD.

Необходимо чтобы в слайдах была возможность редактировать текст на слайдах и фотографии (не делать каждый слайд одной большой картинкой!).

И ещё одно требование к слайдеру: js файл слайдера не должен быть огромным более 50кб.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$10
1 день
Руслан отлично справился с заданием. Всё было выполнено точно и в срок.
Отличный заказчик. Четкое задание и своевременная оплата. Опять рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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