Верстка макетов интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок187 просмотров

Всем привет, есть дизайн интернет магазина. Главная, категория. товар, корзина + несколько простых типовых страниц. Дизайн резиновый, из наворотов слайдер и выпадающее меню, но лучше делать на хтмл5. Сроки 2 дня. Пишите примерную цену, покажу макеты.

13 лет назад
andrey_andrey
Иванов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров