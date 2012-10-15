Качественная кроссбраузерная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок188 просмотров

Требуется качественная кроссбраузерная верстка макета PSD. JQuery.

кандидаты знающие ImageCMS рассматриваются отдельно

jQuery
13 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Александр отличный специалист своего дела. Сделал качественную верстку точно в срок. Спасибо.
Заказчик отличный! Четко объяснил всё что требуется, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Андреем.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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