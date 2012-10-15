Требуется верстка различных макетов, но желательно верстать их на Umi Cms. Хочу обсудить стоимость, сроки, качество, посмотреть выполненные работы. Интересует долговременное сотрудничество. Спасибо
Качественная кроссбраузерная верстка
Требуется качественная кроссбраузерная верстка макета PSD. JQuery.
кандидаты знающие ImageCMS рассматриваются отдельно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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