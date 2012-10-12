Задача для верстальщика

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок249 просмотров

нужно сделать нарезку pcd (одностраничный сайт)

оплата по выполнению

13 лет назад
ChristinaMarty
Кристина 
33 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serjcat
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Профессиональный человек. Все выполнил быстро, качественно и в срок. Практически всегда на связи. Рекомендую поработать с ним.
Всё прошло успешно. Понравилось сотрудничать.

Заявки фрилансеров

serjcat
Сергей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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