Сверстать красивую страницу

нам надо сделать аккуратную страницу для конференции:

http://www.b2bbasis.ru/ru/useful/conf8152.php

Убрать левый столбец и заменить верхнее меню.

А также она должна быть проста в редактировании, чтобы потом легко было поставить название другой конференции, и спикеров.

Примеры удачно реализованных аналогичных страниц:

1. http://onlinebusinesspractice.ru

2. http://businessconf.ru/

Но не нужно копировать их стиль, это только примеры удачных страниц.

Кто откликнется, сразу пишите: примерную стоимость работ, сроки, и какая предоплата нужна.