нужно сделать нарезку pcd (одностраничный сайт) оплата по выполнению
Сверстать красивую страницу
нам надо сделать аккуратную страницу для конференции:
http://www.b2bbasis.ru/ru/useful/conf8152.php
Убрать левый столбец и заменить верхнее меню.
А также она должна быть проста в редактировании, чтобы потом легко было поставить название другой конференции, и спикеров.
Примеры удачно реализованных аналогичных страниц:
1. http://onlinebusinesspractice.ru
Но не нужно копировать их стиль, это только примеры удачных страниц.
Кто откликнется, сразу пишите: примерную стоимость работ, сроки, и какая предоплата нужна.
Заявки фрилансеров
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