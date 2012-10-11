Верстальщик на UMI CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки119 просмотров

Требуется верстка различных макетов, но желательно верстать их на Umi Cms.

Хочу обсудить стоимость, сроки, качество, посмотреть выполненные работы. Интересует долговременное сотрудничество.

Спасибо

13 лет назад
pozdnyakov_av
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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