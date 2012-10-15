интересует врестка сайтов на постоянной основе под hostcms от вебстудии. Робота с готовыми шаблонами от http://www.templatemonster.com/ru Жду предложения
Верстка главной и второстепенной страницы
Чистая и валидная верстка главной и второстепенной (она не особо отличается от главной)....
Жду сроки и суммы.....
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