Верстка мобильного сайта на jQuery Mobile

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки129 просмотров

Для начала необходимо сделать прототип главной страницы, далее верстка всей мобильной версии сайта (порядка 30 шаблонов страниц).

1) используем jQuery Mobile (из-за большой кроссбраузерности на мобильных платформах)

2) Верстаем минимум под 480x800

3) Каждый скроллер (тач интерфес, как на iOS сторе) будет должен иметь 10 любых картинок машин.

4) Машинки должны фиксироваться либо в крайнем левом положении, либо в крайнем правом, но трех машин видно быть не должно.

От испольнителя требуется:

- опыт работы с framework jQuery Mobile (прошу выслать ссылки на портфолио на этому framework). Нас интересует человек уже имеющий опыт

- работать с максимальной отдачей по проекту, чтобы не задерживать сроки

- укладываться в оговоренные сроки

- быть на связи в скапе в течение рабочего времени

Указывайте вашу часовую ставку, которая будет для всего проекта. А также срок для разработки прототипа. Прототип - это тестовое задание.

Приступать к работе нужно чем раньше тем лучше, в идеале - прямо сейчас :))

iOSjQuery
13 лет назад
astronyx
Михаил 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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