Верстка мобильного сайта на jQuery Mobile

Для начала необходимо сделать прототип главной страницы, далее верстка всей мобильной версии сайта (порядка 30 шаблонов страниц).

1) используем jQuery Mobile (из-за большой кроссбраузерности на мобильных платформах)

2) Верстаем минимум под 480x800

3) Каждый скроллер (тач интерфес, как на iOS сторе) будет должен иметь 10 любых картинок машин.

4) Машинки должны фиксироваться либо в крайнем левом положении, либо в крайнем правом, но трех машин видно быть не должно.

От испольнителя требуется:

- опыт работы с framework jQuery Mobile (прошу выслать ссылки на портфолио на этому framework). Нас интересует человек уже имеющий опыт

- работать с максимальной отдачей по проекту, чтобы не задерживать сроки

- укладываться в оговоренные сроки

- быть на связи в скапе в течение рабочего времени

Указывайте вашу часовую ставку, которая будет для всего проекта. А также срок для разработки прототипа. Прототип - это тестовое задание.

Приступать к работе нужно чем раньше тем лучше, в идеале - прямо сейчас :))