Верстка сайта. Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок205 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовый сайт, со всеми разделами и статьями. Для него сделан новый дизайн. Его нужно сверстать и натянуть на Joomla. Верстка главной страницы и внутренней (чуть отличается от главной)

Плюс установить контактную форму.

ТЗ и макет в прикрепл.файлах.

Joomla
13 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Огромное спасибо Игорю за работу! И отдельное спасибо за терпение и понимание!!! Всем очень рекомендую Игоря как настоящего специалиста! Еще раз спасибо!
Очень комфортно было работать с Анной

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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