Пернести готовый сверстанный дизайн на Джумлу 3.0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки107 просмотров

есть старый сайт на джумле 1.5, который стоит на хостинге. необходимо вытянуть сверстанный диз и поставить на джумлу 3.0. все доступы от хостинг площадок имеются.

Joomla
13 лет назад
ens75
50 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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