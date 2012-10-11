Здравствуйте! Есть готовый сайт, со всеми разделами и статьями. Для него сделан новый дизайн. Его нужно сверстать и натянуть на Joomla. Верстка главной страницы и внутренней (чуть отличается от главной) Плюс установить контактную ...
Пернести готовый сверстанный дизайн на Джумлу 3.0
есть старый сайт на джумле 1.5, который стоит на хостинге. необходимо вытянуть сверстанный диз и поставить на джумлу 3.0. все доступы от хостинг площадок имеются.
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