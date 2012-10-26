ens75

Алексей ens75

 
48 летЧехия/Прага
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перевод с русского на чешский

    Необходим переводчик текстов разного уровня, без особого углубления по тематикам с русского на чешский и наоборот. Желателен опыт разговорного и письменного чешского не менее 10 лет.  Приоритет носитель языка.

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перевод с англ на русский медицинская тематика

    Нужен переводчик (желательно студенты мед вузов) или кто интересуется/специализируется в медицинских переводах. Работу буду давать постоянно, объему не будут большие за месяц не более 6-7 страниц. Все будет зависеть от качества перевода и сроков исполнения ...

    Переводы39 заявок
    Закрыт
    7 лет назад