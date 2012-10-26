Необходим переводчик текстов разного уровня, без особого углубления по тематикам с русского на чешский и наоборот. Желателен опыт разговорного и письменного чешского не менее 10 лет. Приоритет носитель языка.
- Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен переводчик (желательно студенты мед вузов) или кто интересуется/специализируется в медицинских переводах. Работу буду давать постоянно, объему не будут большие за месяц не более 6-7 страниц. Все будет зависеть от качества перевода и сроков исполнения ...Переводы39 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать перевод с русского на немецкий/ в данный момент объем небольшой при удачной работе объем будет постоянным. Тематика различная.Переводы14 заявокЗакрыт11 лет назад
есть старый сайт на джумле 1.5, который стоит на хостинге. необходимо вытянуть сверстанный диз и поставить на джумлу 3.0. все доступы от хостинг площадок имеются.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад