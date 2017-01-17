Перевод с англ на русский медицинская тематика

Нужен переводчик (желательно студенты мед вузов) или кто интересуется/специализируется в медицинских переводах. Работу буду давать постоянно, объему не будут большие за месяц не более 6-7 страниц. Все будет зависеть от качества перевода и сроков исполнения и конечно цены.