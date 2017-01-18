Нужен переводчик с русского на казахский

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Завершен6 заявок154 просмотра

Переводить простенькие тексты для портала финансовых услуг.

Без гуглтранслейта

Связь в скайпе.

Оплата по факту в wmr.

Предложите цены за 1000 знаков. 

8 лет назад
Ex3muct
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

unreakreable
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую.
Был на связи, оплата своевременно, рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

unreakreable
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад