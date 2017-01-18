Нужен переводчик с русского на казахский

Требуется перевести с англ. на рус. субтитры в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=lA4R84xfLOQ. Здесь показано, где взять текстовый вариант субтитров - http://prnt.sc/dv80cj. В субтитрах встречаются такие вставки: [INAUDIBLE] В данном видео это значит, ...