unreakreable

Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной ...
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$2
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- Переводы6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной терминологии и ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до ...Переводы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
8 лет назад
За выполнение четко поставленной задачи оплату получил без задержки.
Ответный отзыв
Качественно и в срок, всем доволен
$1
9 баллов
9 лет назад
Заказчик с хорошей коммуникацией и постановкой задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Качество хорошее. Сроки соблюдены. Рекомендую сотрудничать с этим фрилансером.