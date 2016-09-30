unreakreable

Роман unreakreable

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Делаю профессионально и в срок
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с русского на арабский/хинди

    Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перевод статей на китайский/японский/португальский

    Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы(на указанные языки) для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод статей на английский/испанский/немецкий

    Здравствуйте. Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы для того, чтобы на сайте публиковать. Ищу низкую цену в расчете на: - то, что тексты простые (без сложной терминологии и ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод с польского

    Здравствуйте, есть задание по переводу файлов с польского на русский. ТЗ ниже Это курсы подготовки водителей. 200-250 папок. В каждой папке 3 файла - аудио, ворд(тексты к слайдам. Объем файла от двух строчек до ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Crying_Orc
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Перевод статей на китайский/японский/португальский
За выполнение четко поставленной задачи оплату получил без задержки.
Качественно и в срок, всем доволен
Ответный отзыв
liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Перевод статей на английский/испанский/немецкий
Заказчик с хорошей коммуникацией и постановкой задачи. Рекомендую к сотрудничеству.
Качество хорошее. Сроки соблюдены. Рекомендую сотрудничать с этим фрилансером.
Ответный отзыв