Перевод статей на английский/испанский/немецкий

Здравствуйте.

Задание состоит в том, что мне периодически будут требоваться переводы для того, чтобы на сайте публиковать.

Ищу низкую цену в расчете на:

- то, что тексты простые (без сложной терминологии и оборотов)

- что буду делать периодические заказы (1-2-3 раза в месяц). В начале точно много будет. А потом минимум раз в месяц буду публиковаться.

Прикрепляю один из текстов.

В заявке указывайте Вашу цена за весь перевод и сроки выполнения.

Скажу сразу, что мой ценовой предел за данный текст:

За английский: 70р

За немецкий: 100р

За испанский: 110р

Если готовы сотрудничать на таких условиях, то жду Ваших откликов.