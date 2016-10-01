Перевод с китайского на русский контракта на аренду квартиры

Требуется фрилансер, отлично владеющий [b]французским[/b], прежде всего письменным, для правки и редактирования нескольких деловых отчетов, не особенно специальных по языку. Кроме того, ему необходимо владеть [b]английским[/b], т. к. текст включает и фрагменты на английском.