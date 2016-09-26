Требуется синхронный/асинхронный переводчик на 2 встречи

Требуется перевести фанфик с английского на русский Оплата за каждую главу 10 руб за / 1к знаков или по 110 руб за главу (оплата сразу после перевода каждой главы) - Qiwi, яндекс, вебмани или сб карты. Объем ...
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Добрый день.
Только для Днепропетровска.
На 2 встречи для синхронного/асинхронного перевода требуется переводчик с/на английский-русский.
Ориентировочно 28 сентября с 15.30 до 17.30, 29 сентября с 18 до 20.
Присылайте свои ставки, просьба указывать номера телефонов для оперативной связи с Вами.
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