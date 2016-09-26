Требуется синхронный/асинхронный переводчик на 2 встречи

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Добрый день.

Только для Днепропетровска.

На 2 встречи для синхронного/асинхронного перевода требуется переводчик с/на английский-русский.

Ориентировочно 28 сентября с 15.30 до 17.30, 29 сентября с 18 до 20.

Присылайте свои ставки, просьба указывать номера телефонов для оперативной связи с Вами.

7 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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