Корпус переводов

Есть сайт описания техники и сравнения цен на русском языке. Появилась необходимость перевести его на английский и немецкий языки. Переводчики есть свои, но им мешает отсутствие познаний в технике, они не всегда могут быстро перевести название того или иного термина. Обращаемся к переводчикам, которые уже имеют опыт перевода различных инструкций и описаний бытовой техники, а также потребительской электроники. Возможно, что вы уже составили корпус терминов (RU-EN-DE или, например, EN-DE). Мы могли бы его у вас купить. Подчёркиваем — интересно именно приобретение готового корпуса, а не его составление.