Корпус переводов

Требуется перевести фанфик с английского на русский Оплата за каждую главу 10 руб за / 1к знаков или по 110 руб за главу (оплата сразу после перевода каждой главы) - Qiwi, яндекс, вебмани или сб карты. Объем ...
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Есть сайт описания техники и сравнения цен на русском языке. Появилась необходимость перевести его на английский и немецкий языки. Переводчики есть свои, но им мешает отсутствие познаний в технике, они не всегда могут быстро перевести название того или иного термина. Обращаемся к переводчикам, которые уже имеют опыт перевода различных инструкций и описаний бытовой техники, а также потребительской электроники. Возможно, что вы уже составили корпус терминов (RU-EN-DE или, например, EN-DE). Мы могли бы его у вас купить. Подчёркиваем — интересно именно приобретение готового корпуса, а не его составление.
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