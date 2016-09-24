Корпус переводов

ПереводыЗакрыт1 заявка303 просмотра
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Есть сайт описания техники и сравнения цен на русском языке. Появилась необходимость перевести его на английский и немецкий языки. Переводчики есть свои, но им мешает отсутствие познаний в технике, они не всегда могут быстро перевести название того или иного термина. Обращаемся к переводчикам, которые уже имеют опыт перевода различных инструкций и описаний бытовой техники, а также потребительской электроники. Возможно, что вы уже составили корпус терминов (RU-EN-DE или, например, EN-DE). Мы могли бы его у вас купить. Подчёркиваем — интересно именно приобретение готового корпуса, а не его составление.

7 лет назад
terranova214
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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