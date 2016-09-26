Перевод видео АНГЛ. > РУС.

Перевести небольшой монолог с английского языка на русский. Продолжительность монолога 5 минут.

Простой и легкий текст, на уровне начальной школы. Тематика: Дед мороз поздравляет ребенка с новым годом.

Вы прослушиваете монолог и стенографируете его на русском языке в текстовом виде. Расставляете тайм-коды, по ходу перевода. Нужен ТВОРЧЕСКИЙ подход к переводу, чтобы сохранилось чувство юмора (шутки/восклицания) присутствующее в монологе.

Монолог доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4g2D/WqHEi8sdz

От Вас цена/сроки. Оплата по WebMoney или Яндекс.Деньги. + хороший отзыв по окончанию проекта.