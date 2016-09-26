Перевод видео АНГЛ. > РУС.

Требуется выполнить перевод несложного договора, 30 страниц, анг-рус. Прошу фрилансера указывать в сообщении ставка за 1800 знаков с пробелами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести небольшой монолог с английского языка на русский. Продолжительность монолога 5 минут.
Простой и легкий текст, на уровне начальной школы. Тематика: Дед мороз поздравляет ребенка с новым годом.
Вы прослушиваете монолог и стенографируете его на русском языке в текстовом виде. Расставляете тайм-коды, по ходу перевода. Нужен ТВОРЧЕСКИЙ подход к переводу, чтобы сохранилось чувство юмора (шутки/восклицания) присутствующее в монологе.
Монолог доступен по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/4g2D/WqHEi8sdz
От Вас цена/сроки. Оплата по WebMoney или Яндекс.Деньги. + хороший отзыв по окончанию проекта.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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