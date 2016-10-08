Перевод с русского на итальянский с добавлением ключевых слов.

Требуется специалист для перевода статьи на тему веб-разработки. Размер статьи - чуть меньше 1000 знаков Сама статья - [url=http://webshake.ru/post/40]https://webshake.ru/post/33[/url] Переведенную статью необходимо предоставить с сохранением исходного форматирования (абзацы, выделения жирным шрифтом) в формате .doc/.docx Оплата только через безопасные сделки weblancer.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавляем по смыслу 2-3 ключевых слова в тексты:
- Услуги
- Общайтесь с самыми красивыми девушками
- Видеоконференция с самыми красивыми девушками
Ключевики:
donne ucraine da sposare (укр женщины для женитьбы)
agenzia matrimoniale ucraina (агенство)
Incontri gratis Ucraina (знакомства украина)
Sito Ucraina di incontri (украинский сайт знакомств)
donna ucraina ( украинские женщины)
agenzie matrimoniali (агенство)
ragazze sexy ucraine (сексуальные украинские девушки)
sposa (невеста)
moglie (жена)
Остальные текст переводим осмысленно для пользователя. (ключевики не нужны это не сео текст).
Ссылка на текст
https://docs.google.com/document/d/1m2dUL91jsbBUse6e34Ruf_IagCR2xzxmdennbwVBkOs/edit?usp=sharing
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