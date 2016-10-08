Перевод с русского на итальянский с добавлением ключевых слов.

ПереводыЗавершен7 заявок182 просмотра
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Добавляем по смыслу 2-3 ключевых слова в тексты:

- Услуги

- Общайтесь с самыми красивыми девушками

- Видеоконференция с самыми красивыми девушками

Ключевики:

donne ucraine da sposare (укр женщины для женитьбы)

agenzia matrimoniale ucraina (агенство)

Incontri gratis Ucraina (знакомства украина)

Sito Ucraina di incontri (украинский сайт знакомств)

donna ucraina ( украинские женщины)

agenzie matrimoniali (агенство)

ragazze sexy ucraine (сексуальные украинские девушки)

sposa (невеста)

moglie (жена)

Остальные текст переводим осмысленно для пользователя. (ключевики не нужны это не сео текст).

Ссылка на текст

https://docs.google.com/document/d/1m2dUL91jsbBUse6e34Ruf_IagCR2xzxmdennbwVBkOs/edit?usp=sharing

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nat-toni
48 летИталия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$25
3 дня
Наталья работает быстро и качественно! Цена тоже порадовала. Желаю успехов на веблансе
Благодарю Алексея за интересный заказ. Приятное сотрудничество и своевременная оплата! Рекомендую.
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