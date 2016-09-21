Адаптивный перевод с английского языка

Разыскиваются хорошие переводчики для работы над проектом.

Цель: качественный, литературный и адаптивный перевод с английского на русский статей общей тематики. Необходимо прочитать предложенный текст, выбрать для перевода те части, которые соответствуют нашим реалиям (и/или адаптировать тот текст, что не соответствует), сохранить и дать названия имеющимся в материалах изображениям.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Просьба тем, кто очень загружен и не может переводить 5 и более статей в неделю не беспокоить.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 70 рублей за 1000 символов без пробелов.

Тексты не должны быть написаны так, чтобы их приходилось ещё часами редактировать. Материалы должно хотеться читать, а не уйти со страницы после первого абзаца.

Оплата с помощью Webmoney или Яндекс денег

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Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

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