Перевод текста на немецкий язык

В связи с созданием сайта на португальском языке, требуется специалист для перевода категорий сайта с русского языка на португальский и терминов связанных с жильем для отдыха. Просьба присылать примеры работ или документы подтверждающие вашу квалификацию. В прикрепленном ...
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