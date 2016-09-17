Сделать письменный перевод резюме с немецкого языка на русский

Объём работы:

1. Сделать письменный перевод (4 страницы) резюме с немецкого языка на русский, в ворд-файле. Ожидается, что это будет не перевод слово в слово, а грамотно написаное резюме. Оригинал на немецком вышлю на маил.

2. Разместить резюме (на русском) на сайте hh.ru. Этот пункт не критичный, важнее - составить резюме.

Приемущества: имеет тот, кто уже выполнял эту работу.

Оплата: договорная, либо почасовая.