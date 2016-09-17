Сделать письменный перевод резюме с немецкого языка на русский

В связи с созданием сайта на португальском языке, требуется специалист для перевода категорий сайта с русского языка на португальский и терминов связанных с жильем для отдыха. Просьба присылать примеры работ или документы подтверждающие вашу квалификацию. В прикрепленном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объём работы:
1. Сделать письменный перевод (4 страницы) резюме с немецкого языка на русский, в ворд-файле. Ожидается, что это будет не перевод слово в слово, а грамотно написаное резюме. Оригинал на немецком вышлю на маил.
2. Разместить резюме (на русском) на сайте hh.ru. Этот пункт не критичный, важнее - составить резюме.
Приемущества: имеет тот, кто уже выполнял эту работу.
Оплата: договорная, либо почасовая.
- Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо перевести и литературно оформить текст, чтобы красиво выглядел. Текст из настольной игры "Ярость Дракулы", связанный с книгой и фильмом Брэма Стокера, то есть необходимо разбираться немного в данной тематике. В файле идёт письмо и название карт с ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется перевод статей с русского на английский. Тема: эзотерика. Стоимость работы - минимальная. Есть большое количество текстов. В перспективе возможно долгосрочное сотрудничество. Приветствуется американский стиль письма, опыт жизни за рубежом. При отравлении письма напишите, пожалуйста, стоимость перевода стандартной страницы текста. И ...Переводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток копирайтеры и переводчики. Нужен человек который на отлично знает немецкий язык. Все подробности в ТЗ.Переводы14 заявокЗакрыт7 лет назад
Статья является научно популярной. От вас отличное знание немецкого языка. Отличное умение переводить в обоих направлениях. Желательное высшее образование и пунктуальность в выполнении заказов. Наша компания специализируется на медицинских и фарма переводах. Мы организовываем[url=http://kliniki.de/] лечение и диагностику ...Переводы20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1750
Срочно нужен переводчик с эстонского, перевод договора, 5 страниц на завтра. Задание пришлю на почту или скайп, оставляйте контактыПереводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Заказ закрыт. Всем спасибо за заявки и извините за беспокойство. На данный момент [u]нашли японца[/u]. Но, возможно, нужен будет ещё сотрудник, и тогда рады будем рассмотреть подробнее все заявки и пообщаться.[/b] Нужен переводчик с русского на ...Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго. Требуется рерайт/копирайт на английском языке. Статья на 1000 знаков без пробелов - Acer Logo С поиском информации в интернете для написания статей сложности не возникнет, обязательное требование использование в статье (2-3 источника + википедия). Уникальность ...Переводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести текст на английский язык. Объем одна страница. Пишите свои предложения по цене и срокам выполненияПереводы26 заявокЗакрыт7 лет назад