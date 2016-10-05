Перевод сайта визитки с английского на украинский

ПереводыЗавершен19 заявок258 просмотров
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Нужен перевод одностраничного сайта визитки с английского на украинскую версию под "ключ" (ftp доступ к сайту дам).

Перевод должен быть грамматически и лексически грамотен.

7 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
moevot
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Все отлично. Работа выполнена на 5+
Всё отлично, адекватный заказчик.
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